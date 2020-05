De Nederlandse musea mogen vanaf 1 juni definitief hun deuren openen, zo maakte het kabinet dinsdagavond bekend. Een overzicht van een aantal bekende musea en wat je daar zoal kunt zien.

Rijksmuseum van Oudheden

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden opent 1 juni met drie nieuwe tentoonstellingen. Bezoekers kunnen dan kijken naar de familie-tentoonstelling Romeinen langs de Rijn en de exposities Glas en Textiel uit Egypte.

Rijksmuseum Amsterdam

Operatie Nachtwacht, het onderzoek naar De Nachtwacht, is weer hervat en bezoekers kunnen achter het glas meekijken naar de voortgang. Ook zijn er diverse tentoonstellingen te zien, waaronder Caraveggio-Bernini, die verlengd is tot en met 13 september.

Zo ziet een museumbezoek er straks uit Bezoekers moeten van tevoren een ticket kopen en een tijdvak kiezen. Enkele musea hebben hun online kassa's al geopend

Er zijn looproutes gemaakt die ervoor zorgen dat er 1,5 meter afstand kan worden gehouden

Er wordt extra schoongemaakt en er is handgel beschikbaar

Kunsthal

In de Rotterdamse Kunsthal is de tentoonstelling Extra Large te zien, een collectie van 66 wandtapijten naar ontwerpen van onder anderen Picasso, Le Corbusier en Miro.

World Press Photo

In de Nieuwe Kerk in Amsterdam kunnen bezoekers vanaf 1 juni de ruim 150 winnaars van de World Press Photo 2020 bekijken, waaronder de World Press Photo of the Year en de winnende films van de Digital Storytelling Contest. Met een audiotoer kun je het persoonlijke verhaal van de fotografen en journalisten beluisteren.

Een van de genomineerde foto's die te zien is in de Nieuwe Kerk. (foto: Tomek Kaczor)

Anne Frank Huis

Het Anne Frank Huis in Amsterdam hoopt meer Nederlanders te mogen ontvangen, nu toeristen tijdelijk niet kunnen komen. "Je hebt alle tijd en ruimte om via de boekenkast het Achterhuis binnen te gaan, waar Anne Franks groeistreepjes en plaatjes aan de wand van haar onderduik getuigen, evenals haar dagboeken die in de dagboekzaal te zien zijn", zegt directeur Ronald Leopold.

Nationaal museum van Wereldculturen

Ook Museum Volkenkunde in Leiden, het Tropenmuseum in Amsterdam, het Afrika Museum in Berg en Dal en het Wereldmuseum in Rotterdam gaan vanaf 1 juni weer open. In Leiden is de expositie Een Zee van Eilanden te bezoeken, die net opende voordat de musea tijdelijk hun deuren moesten sluiten. In het Afrika Museum is de nieuwe tentoonstelling Door de lens van - hedendaagse fotografen uit Afrika te bekijken.

Mauritshuis

Ook het Haagse museum opent op 1 juni haar deuren. Daar is onder meer de tentoonstelling George Stubbs - De man, het paard, de obsessie te zien, die is verlengd tot en met 30 augustus.

Het Mauritshuis in Den Haag. (foto: Ivo Hoekstra)

Voorlinden

Museum Voorlinden in Wassenaar opent op 1 juni met een nieuwe tentoonstelling, Rendez-Vous. In deze selectie uit de eigen collectie staat de ontmoeting centraal: tussen Voorlinden en haar bezoekers, tussen kunst en kijker en tussen kunstenaars en hun werken onderling.

Groninger Museum

De tentoonstellingen in het Groninger Museum worden verlengd. Mondo Mendini zou te zien zijn tot en met 5 mei maar is verlengd tot en met 30 augustus 2020. En tóch staat de Martini - 75 jaar bevrijding in Groningen is tot en met 27 september 2020 te zien.

Centraal Museum

Het museum in Utrecht opent op 1 juni met De tranen van Eros: Moesman, surrealisme en de seksen. In deze tentoonstelling wordt het werk van de Nederlandse surrealist Johannes Moesman (1909-1988) geplaatst in de context van internationale tijdgenoten.

Het Centraal Museum in Utrecht. (foto: Google Streetview)

Kunstmuseum

Het museum in Den Haag heeft haar eerdere tentoonstellingen Breitner vs Israels en A.R. Penck verlengd. Bovendien opent er in het najaar een modetentoonstelling, waarover later nog details worden bekendgemaakt.

Hermitage

De tentoonstelling Juwelen! was al enige tijd te bewonderen in de Amsterdamse Hermitage, maar is verlengd tot het najaar. Hierbij worden kleding en juwelen tentoongesteld die werden gedragen door de high society aan het Russische hof in Sint-Petersburg.