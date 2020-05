De Vlaamse auteur Dominique Biebau heeft woensdag met Russisch voor Beginners de Gouden Strop gewonnen voor de spannendste Nederlandstalige roman.

Biebau ontvangt een geldbedrag van 10.000 euro en krijgt later het beeldje van kunstenaar Marianne van den Heuvel uitgereikt. Door de coronacrisis vond de uitreiking van de literatuurprijs geheel digitaal plaats.

"Dit is echt gewoon Kerstmis, carnaval en Pasen ineen", reageerde Biebau op zijn uitverkiezing. Russisch voor Beginners is pas het derde boek voor de 42-jarige Vlaamse auteur, die ook werkzaam is als leraar Nederlands op een middelbare school in Leuven.

De roman gaat over rijkeluiszoon Maarten, die de Russische taal moet leren om zijn baan te behouden. Tijdens de lessen ontmoet hij een stel, waarvan de man vermist raakt. Maarten besluit de moord te onderzoeken en komt daardoor in Rusland terecht.

De overige genomineerden waren Donald Nolet met Hoek, Robert Pollack met De Taak, Esther Verhoef met Façade en Jens Vern met De macht van K. De Gouden Strop ging vorig jaar nog naar De Witte Kamer van de Nederlandse auteur Samantha Stroombergen.