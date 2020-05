Hanna Bervoets schrijft het komende Boekenweekgeschenk, dat tijdens de 86e Boekenweek wordt uitgegeven. Bervoets is met haar 36 jaar de jongste vrouwelijke auteur die het geschenk schrijft sinds Hella Haase in 1948.

Bervoets noemt het schrijven van het korte verhaal een "langgekoesterde wens". "Toen ik in december werd gevraagd, wist ik meteen: dit ga ik doen. Ik ben de volgende dag begonnen. Zelden werkte ik met zoveel energie en concentratie aan een verhaal als nu."

Bervoets benadrukt dat de boekenwereld wegens het coronavirus in zwaar weer verkeert en stelt dat boeken in deze tijden troost kunnen bieden. "Ik vind het dan ook niet alleen een eervolle, maar ook een belangrijke taak de literatuur en ons boekenvak te vertegenwoordigen volgend jaar."

Eveline Aendekerk, directeur van stichting CPNB die de Boekenweek organiseert, prijst het "inspirerende oeuvre en de scherpe observaties van Bervoets. De auteur schreef onder meer romans als Lieve Céline en Alles wat er was.

"Ze is een van de meest toonaangevende vertegenwoordigers van een nieuwe generatie. Een nieuwe generatie die haar eigen stempel zet op de Nederlandse literatuur. Het is dan ook de hoogste tijd dat deze generatie een prominente rol krijgt in de Boekenweek", vindt Aendekerk.

Thema van week later onthuld

Naast romans schreef Bervoets ook meerdere scenario's, toneelstukken, korte verhalen en essays. Haar werk, uitgegeven bij Pluim, werd genomineerd voor onder meer de AKO Literatuurprijs en de Libris Literatuurprijs.

Het thema van de Boekenweek 2021 en de schrijver die met dit thema aan de slag gaat als Boekenweekessayist worden op een later moment onthuld. De 86e Boekenweek vindt plaats van 6 tot 14 maart 2021.

Dit jaar werd het geschenk geschreven door Annejet van der Zijl en het essay door Özcan Akyol.