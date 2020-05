Striptekenaar Paul Geerts maakte het Suske en Wiske -album De Preutse Prinses als knipoog naar de aan seksueel wangedrag verbonden benaming #metoo, vertelt hij dinsdag in Trouw. Volgens de 83-jarige Geerts stopt hij altijd actuele grappen in zijn strips.

"Alles is tegenwoordig een 'ongewenste intimiteit' en 'ontoelaatbaar'", aldus Geerts over De Preutse Prinses, de jubileumuitgave vanwege het 75-jarig bestaan van de Suske en Wiske-stripreeks. "Daar heb ik de draak mee willen steken."

"Kijk, Lambik heeft schoonheid altijd weten te waarderen", geeft Geerts toelichting over de in maart verschenen jubileumuitgave waarvoor hij werd gevraagd. "Met die prinses loopt hij dus nogal hard van stapel. Maar dan houdt tante Sidonia hem tegen."

Geerts, die van 1971 tot aan zijn pensioen in 2002 verbonden was aan Suske en Wiske, is niet te spreken over de veranderingen die Suske en Wiske sinds zijn vertrek onderging om met de tijd mee te gaan. "In mijn tijd steeg de oplage van 100.000 naar 400.000. Aan een gouden formule moet je niet sleutelen".