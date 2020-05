Een aantal bekende acteurs gaat in een tiendelige serie het boek James and the Giant Peach voorlezen. Onder anderen Meryl Streep, Chris Hemsworth en Benedict Cumberbatch zullen om de beurt een gedeelte uit het beroemde boek van Roald Dahl voordragen.

Het initiatief komt volgens Deadline van regisseur Taika Waititi, die momenteel twee series maakt voor Netflix die zijn gebaseerd op Charlie and the Chocolate Factory, eveneens geschreven door Dahl.

"Dit gekke en geweldige verhaal dat ook in enige zin draait om isolatie, kan bijna niet relevanter zijn dan nu", zegt de Jojo Rabbit-regisseur.

Ook Cate Blanchett, Ryan Reynolds, Lupita Nyong'o en Mindy Kaling verlenen hun medewerking aan het project, dat de komende weken wordt uitgezonden via YouTube.

Kijkers kunnen een donatie geven, die ten goede komt aan goede doelen die momenteel worden beperkt door het coronavirus. Ook wordt een deel van de opbrengst besteed aan medische zorg in landen waar minder geld beschikbaar is voor de bestrijding van de pandemie.

