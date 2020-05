De musicals The Rocky Horror Show en Titanic, die gepland stonden voor komend najaar, zijn vanwege het coronavirus uitgesteld naar theaterseizoen 2021/2022.

"Deze pijnlijke beslissing is onafwendbaar gebleken", laten producenten Ruud de Graaf en Hans Cornelissen vrijdag weten in een verklaring. "We zijn de afgelopen twee maanden steeds blijven hopen de tournees volgens de bestaande planning overeind te kunnen houden, maar dat is niet meer realistisch."

Volgens de twee zijn de producties daarbij niet geschikt voor de zogenaamde 'anderhalvemeterformule'. "Immers, er staan in deze producties respectievelijk 20 en 35 mensen op het toneel en bovendien zou het in onze ogen artistiek onacceptabele ingrepen vereisen."

De data voor de nieuwe tournees zijn al nagenoeg rond. Verder gaat volgend jaar op 25 januari de musical Saturday Night Fever in première en komt er een "bescheiden inhaaltournee" van Kinky Boots. Die musical werd op 13 maart noodgedwongen stopgezet vanwege het coronavirus.

De hoofdrollen in The Rocky Horror Show worden vertolkt door onder anderen Sven Ratzke en Ellen Pieters. In Titanic zijn René van Kooten en Mariska van Kolck de hoofdrolspelers.

