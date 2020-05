Het geschiedenisprogramma Andere Tijden, dat wordt uitgezonden op NPO1, komt met een wekelijkse podcast. Dat meldt de NTR donderdag.

De podcast, die iedere donderdag te beluisteren zal zijn, wordt gepresenteerd door Mirjam Gulmans en Steven Smit. Volgens de NTR zullen zij in de uitzendingen onder anderen spreken met ooggetuigen.

In Andere Tijden worden reportages getoond over verschillende gebeurtenissen uit het verleden. Het tv-programma werd sinds januari van dit jaar gepresenteerd door Astrid Sy. Hiervoor was Hans Goedkoop presentator van het programma.

De eerste editie van de podcast is vanaf deze donderdag te beluisteren.