Belangenorganisaties voor de culturele sector willen dat gemeenten culturele instellingen per week 15 miljoen euro aan huur kwijtschelden, meldt de Volkskrant woensdag. Gebeurt dat niet, dan dreigen volgens de organisaties theaters en gezelschappen in het hele land failliet te gaan.

De belangenorganisaties voor cultuur onder aanvoering van koepel Kunsten '92 hebben hun zorgen uitgesproken in een brief aan het kabinet, dat onderhandelt over een steunpakket voor gemeenten tijdens de coronacrisis. Omdat de culturele sector grotendeels stilligt vanwege de coronacrisis, zijn de vaste lasten voor veel instellingen binnenkort niet meer op te brengen volgens de ondertekenaars van de brief.

In maart besloot minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap) om instellingen die van het Rijk huren drie maanden huuruitstel te verlenen. Ze riep gemeenten en provincies op om dit voorbeeld te volgen.

Van Engelshoven maakte in april 300 miljoen euro vrij om de Nederlandse cultuursector te steunen tijdens de coronacrisis. Dinsdag maakten de zes grootste rijkscultuurfondsen 15 miljoen euro vrij voor de sector, die volgens berekeningen tot 1 juni 969 miljoen euro omzet misloopt.

