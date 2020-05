De acrobate die in januari van dit jaar van 10 meter hoogte viel bij het uitvoeren van een act tijdens het Wereldkerstcircus in Carré, is woensdag ontslagen uit het revalidatiecentrum in Amsterdam. Dat meldt circusproducent Monica Strotmann op Twitter.

De Oezbeekse acrobate Kristina Vorobeva vormt samen met haar man Rustem Osmanov het acrobatenduo Sky Angels.

Voor de act werd het duo de lucht in gehesen. De man hield tijdens de act een tuigje vast met zijn mond. Toen een van zijn tanden afbrak, viel het tweetal enkele meters naar beneden. Vorobeva verloor na de val tijdelijk het gevoel in haar benen. Ze werd enkele keren geopereerd aan haar nek.

Circusproducent Strotmann laat weten erg blij te zijn met de vooruitgang van Vorobeva. "Na ruim vier maanden zwaaien we dit powerkoppel uit, dat zo onfortuinlijk ten val kwam tijdens het Wereldkerstcircus in Carré. Met name Kristina was er ernstig aan toe. Dat zij ons nu op eigen benen verlaat, is een ongelooflijk cadeau", aldus Strotmann.