Handelsorganisatie Broadway League bevestigde dinsdag dat 41 New Yorkse theaters nog ten minste drie maanden dicht zullen blijven, dat meldt The Hollywood Reporter. Dit is de langste geplande verlenging tot nu toe.

De theater sloten op 12 maart de deuren en zullen door de nieuwe verlenging van de coronamaatregelen ten minste tot 6 september gesloten blijven. Eerder werd gehoopt dat de theaters alweer op 7 juni open zouden kunnen voor publiek.

"Hoewel alle Broadwaytheaters graag de optredens zo snel mogelijk willen hervatten, moeten we ervoor zorgen dat iedereen die naar het theater komt - achter het gordijn en ervoor - veilig is, voordat de shows terug kunnen keren", zegt Broadway League-directeur Charlotte St. Martin in een verklaring.

"De leden van de Broadway League werken samen met theatervakbonden, regeringsfunctionarissen en gezondheidsdeskundigen om de veiligste manieren te vinden om onze industrie opnieuw op te starten. Gedurende deze uitdagende tijd hebben we nauw contact onderhouden met het kantoor van gouverneur Cuomo (de gouverneur van New York, red.) en zijn we dankbaar voor zijn steun en leiderschap terwijl we samenwerken om dit essentiële deel van de economie en de geest van New York City terug te brengen. "

Het besluit volgt op de aankondiging van de Londense theaters van vorige week, waarbij de sluiting van liveamusementslocaties in de Britse hoofdstad werd verlengd tot 28 juni. Toch lijkt die datum eerder een streven dan een vast plan voor heropening. Theaters annuleren steeds meer voorstellingen.