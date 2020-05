De musical Hamilton is al vanaf 3 juli te zien op Disney+, meldt Variety dinsdag. Begin dit jaar werd bekend dat de succesvolle Broadwayproductie in oktober 2021 in de bioscopen te zien zou zijn en daarna beschikbaar werd op de streamingdienst.

Wegens de coronacrisis is dit nu met ruim een jaar vervroegd. Er is voor 3 juli gekozen omdat dit één dag is voor 4 juli, een nationale feestdag ter viering van de aanname van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring.

"Ik ben Disney ontzettend dankbaar dat ze dit mogelijk maken en de releasedatum hebben kunnen vervroegen", zegt bedenker en hoofdrolspeler Lin-Manuel Miranda. "Ik kan niet wachten totdat iedereen het kan zien."

De opnames zijn gemaakt met de originele Broadwaycast in het Richard Rodgers Theatre in New York. Doordat er gefilmd is tijdens drie verschillende voorstellingen, zijn meerdere camerahoeken mogelijk.

Volgens verschillende media is er met de deal 75 miljoen dollar (ongeveer 67 miljoen euro) gemoeid voor de aankoop van de uitzendrechten van Hamilton. Het zou daarmee om een recordbedrag gaan.

Hamilton gaat over het leven van de eerste Amerikaanse minister van Financiën, de politicus Alexander Hamilton (1755 of 1757-1804). De musical is gebaseerd op de biografie Alexander Hamilton, die in 2004 werd uitgebracht door auteur Ron Chernow.

