De restauratie van De Nachtwacht wordt op woensdag 13 mei weer hervat. Als gevolg van de coronacrisis is het werk aan het beroemde schilderij van Rembrandt van Rijn enkele weken stil komen te liggen, waardoor de tweede fase van de restauratie pas begin 2021 van start kan gaan.

In juli vorig jaar is het grootste restauratieproject dat het Rijksmuseum tot dusver heeft uitgevoerd van start gegaan. Het onderzoek werd gedaan achter helder glas, zodat bezoekers mee konden kijken.

Sinds de coronacrisis uitbrak in maart, ligt het werk stil. Wel is het onderzoeksteam vanuit huis doorgegaan met de analyse van eerder verkregen onderzoeksdata.

Na twee maanden wordt de restauratie op woensdag 13 mei hervat. Omdat er 1,5 meter afstand bewaard moet worden, zullen er niet meer dan twee personen tegelijkertijd aan het werk kunnen.

Het was de bedoeling dat de tweede fase van het restauratieproject na de zomer van start zou gaan. Wegens de vertraging die nu is opgelopen, is dit uitgesteld naar begin 2021.

Rijksmuseum deelt gedetailleerde Nachtwacht

De eerste stap van het onderzoek was het maken van foto's van zeer hoge resolutie. Van deze gedetailleerde foto's kan veel worden afgelezen, zoals de samenstelling van de verf die Van Rijn gebruikte, hoe hij schilderde en wat er in de afgelopen jaren is veranderd.

Hieruit is de grootste en gedetailleerdste afbeelding ontstaan die ooit van een kunstwerk is gemaakt. Door in te zoomen op de foto, die uit 528 kleinere foto's bestaat, kunnen zelfs verfstreken en pigmentdeeltjes worden bekeken.

Het Rijksmuseum deelt deze foto dinsdag op zijn website, zodat mensen thuis kunnen meekijken.