Nederlandse en buitenlandse illusionisten staan zaterdag stil bij het overlijden van Roy Horn. De 75-jarige artiest, die bekend werd met het illusionistenduo Siegried & Roy, stierf vrijdag in Las Vegas aan de gevolgen van het coronavirus. Een overzicht van de reacties.

Siegfried Fischbacher

"Vandaag heeft de wereld een van de grootste illusionisten verloren, maar ik verloor mijn beste vriend", liet Horns collega Siegfried Fischbacher eerder op zaterdag al weten. "Vanaf het moment dat we elkaar ontmoetten, wist ik dat Roy en ik de wereld zouden veranderen. Er kon geen Siegfried zijn zonder Roy en geen Roy zonder Siegfried."



Hans Klok

Hans Klok reageerde via Instagram op het nieuws. "Vandaag nemen we afscheid van een van de grootste illusionisten aller tijden, mijn dierbare vriend Roy Horn", schrijft de illusionist. De Nederlander deelt daarnaast verschillende foto's en laat weten hoe Siegfried & Roy de basis hebben gelegd voor alle illusionisten die na hen kwamen. "Ze inspireerden me sinds het begin van m'n carrière en zullen dat blijven doen."

David Copperfield

Ook de Amerikaanse illusionist David Copperfield prijst wat Horn voor de wereld van illusionisten heeft gedaan. "Een fantastische artiest, een legende", schrijft de artiest op Twitter. "Roy heeft zoveel gegeven aan entertainment en onze gemeenschap."

Lance Burton

Op Twitter deelt de Amerikaanse goochelaar Lance Burton een uitgebreide reactie. Horns overlijden is niet alleen een verlies voor Las Vegas, maar ook voor Burton persoonlijk. De shows van Siegfried & Roy inspireerden hem van jongs af aan.

Dynamo

De Britse illusionist Steve Frayne, beter bekend als Dynamo, heeft een bericht op Instagram geplaatst waarin hij stilstaat bij het overlijden van Horn.

Penn & Teller

"Roy Horn en Siegfried hebben live entertainment in Las Vegas voorgoed veranderd door een nieuwe vorm van magie uit te vinden", schrijft het Amerikaanse illusionistenduo Penn & Teller op Instagram. "Dankjewel Roy."