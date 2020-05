Roy Horn, de helft van het illustere illusionistenduo Siegfried & Roy, is vrijdag in Las Vegas overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Roy Horn is 75 jaar geworden.

"Vandaag heeft de wereld een van de grootste illusionisten verloren, maar ik verloor mijn beste vriend", aldus Siegfried Fischbacher in een statement. "Vanaf het moment dat we elkaar hebben ontmoet, wist ik dat Roy en ik de wereld zouden veranderen. Er kon geen Siegfried zijn zonder Roy en geen Roy zonder Siegfried."

Eind april werd bekend dat Roy Horn besmet was met het coronavirus. "Roy was zijn hele leven een vechter, inclusief de laatste dagen", aldus Siegfried. "Ik toon mijn oprechte waardering aan de artsen en verplegers die als helden vechten tegen het verraderlijke virus dat uiteindelijk fataal bleek voor Roy."

Siegfried (links) en Roy samen met een jonge, witte tijger tijdens de onthulling van hun ster op de Hollywood Boulevard in Los Angeles in 1999 (Foto: Reuters)

Witte tijgers en leeuwen

Siegfried Fischbacher en Roy Uwe Horn, oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland, waren beroemd met hun populaire shows in Las Vegas. Siegfried was van huis uit illusionist en Roy groeide op tussen de exotische dieren. Hun gezamenlijke act bevatte dan ook dieren als witte tijgers en leeuwen.

Aan hun succes kwam in oktober 2003 een abrupt einde nadat Horn door een witte tijger was aangevallen tijdens een van de uitverkochte shows. De dompteur overleefde de aanval ternauwernood. Door zijn verwondingen raakte hij verlamd. Hij trad daarna nooit meer op.

