Op 1 juni is het (waarschijnlijk) zover: dan mogen de musea hun deuren weer openen, hoewel gasten wel 1,5 meter afstand moeten bewaren. NU.nl vraagt enkele bekende musea hoe zij zich hierop voorbereiden en of ze verwachten dat er mensen komen, nu de coronacrisis nog niet voorbij lijkt.

NEMO: 'Moeten kritischer puzzelen dan kunstmuseum'

"Er gloort weer licht aan het einde van de tunnel", zegt Michiel Buchel, directeur van NEMO Science Museum in Amsterdam. "We hebben niet meer dat machteloze gevoel van nietsdoen, er begint perspectief te ontstaan."

Het wetenschapsmuseum in Amsterdam is al zeker vijf weken bezig met de voorbereidingen op een heropening en heeft al looproutes uitgezet en andere scenario's getest om de veiligheid van de bezoekers straks te kunnen garanderen.

Hieruit werd geconcludeerd dat sommige onderdelen tijdelijk niet open kunnen. "We zijn een doemuseum, dus we moeten wat kritischer puzzelen dan een kunstmuseum. Bij bepaalde onderdelen en workshops zitten mensen normaliter dicht op elkaar. Daar moet je andere oplossingen voor verzinnen, zoals een medewerker een experiment laten doen."

Het NEMO Science Museum in Amsterdam. (Foto: 123RF)

'Kinderen weten goed dat er spelregels zijn'

In NEMO komen veel gezinnen met jongere kinderen, die natuurlijk iets minder voorspelbaar in hun gedrag zijn dan hun ouders en opa en oma's. "Zeker wanneer kinderen en ouderen in één ruimte zijn, houden we er streng toezicht op dat er voldoende afstand wordt gehouden", zegt Buchel. "Maar onze ervaring leert ons dat kinderen goed weten dat er spelregels zijn."

Ongeacht hoeveel mensen een kaartje reserveren, zal NEMO gewoon openen, benadrukt de museumdirecteur. "Leuk is dat we de eerste periode waarschijnlijk veel mensen gaan ontvangen uit de eigen regio, dat geeft weer een andere ervaring."

Centraal Museum: 'Niemand is erbij gebaat als het misgaat'

Ook het Centraal Museum in Utrecht houdt zich al weken bezig met de voorbereiding. "We hoopten al dat we op 1 juni weer open mochten", vertelt zakelijk directeur Marco Grob. "De komende tijd zullen we de looproutes en de andere maatregelen om een veilig bezoek te garanderen gaan finetunen. Als blijkt dat iets niet kan, dan moeten we dat aanpassen. Wat goed werkt, kunnen we uitbreiden."

Het Centraal Museum heeft drie locaties: het Centraal Museum zelf, het Nijntje Museum en het Rietveld Schröderhuis. "Voor alle drie de musea geldt dat we met tijdslots gaan werken, zodat er per keer een aantal mensen tegelijk naar binnen kunnen. In het Centraal Museum werken we met een vaste route, om zo min mogelijk verkeersstromen uit beide kanten te krijgen."

En dat wordt onderling ook gedeeld met andere musea. "We hebben allemaal hetzelfde belang, niemand is erbij gebaat als het misgaat", vindt Grob.

Het Centraal Museum in Utrecht. (Foto: Google Streetview)

'Desnoods beperken we openingstijden'

De vraag of er wel genoeg mensen zijn die straks weer naar de musea durven, vindt hij "spannend". "Het gedrag van mensen is moeilijk te voorspellen. Mensen buiten de regio zullen voorlopig niet snel komen, dus we hopen dat dit in de loop van de zomer iets anders is."

Naar verwachting kunnen mensen vanaf 21 mei - als duidelijk wordt of de door het kabinet aangekondigde versoepelingen echt gaan plaatsvinden - weer museumkaarten kopen. Maar ook als de kaarten binnen no-time uitverkocht zijn, worden de musea volgens Grob nog geconfronteerd met financiële schade.

"We kunnen nu hoogstens een derde van de normale aantallen bereiken. Maar onze primaire doelstelling is om kunst en cultuur weer toegankelijk te maken en dus weer open te zijn. Mochten er weinig mensen komen, beperken we desnoods de openingstijden. Maar ik kan me zo ook voorstellen dat mensen juist nu behoefte hebben om naar een museum te gaan en dat er dus eerder sprake zal zijn van verruiming."

Anne Frank Huis: 'Beginnen met vijftien bezoekers'

Het Anne Frank Huis in Amsterdam, dat liet weten in financiële nood te zitten, maakte al voor de coronacrisis gebruik van een simulatiemodel waarmee de capaciteit van het museum in kaart kan worden gebracht. "Zo kunnen we zien hoe de doorloop plaatsvindt wanneer er een x-aantal bezoekers in het museum is en waar zich de knelpunten bevinden", zegt woordvoerder Maatje Mostart.

Zodoende kwam het rekenmodel uit op dertig bezoekers per kwartier. "Normaal zijn dat 75 bezoekers. We beginnen met vijftien bezoekers per kwartier, om eerst te kijken hoe het in de praktijk werkt", zegt Mostart.

Afhankelijk van hoe dit uitpakt voor de bezoekers en medewerkers, zal het aantal naar beneden of boven worden bijgesteld. "Maar ik verwacht niet dat dit verder naar beneden zal gaan."

Zo dicht kunnen de bezoekers niet meer op elkaar staan. (Foto: Anne Frank Huis)

'Hoop dat veel Amsterdammers komen'

Verder heeft het Anne Frank Huis ook gekeken wat het kan doorvertalen uit het protocol dat de Museumvereniging heeft opgesteld. "Op bepaalde punten zullen plastic schermen worden aangebracht, medewerkers zullen plastic handschoenen dragen en rond elke 1,5 meter zullen we stippen aanbrengen, die ook de looprichting aangeven."

Daarnaast zal het bij iedere ruimte duidelijk zijn hoeveel bezoekers daarin kunnen. "Het museum is maar klein, dus in sommige ruimtes kan maar één bezoeker tegelijkertijd."

Het museum aan de Prinsengracht in Amsterdam wordt normaliter goed bezocht door toeristen, een bezoekgroep die nu tijdelijk wegvalt. "In eerste instantie zullen er met name Amsterdammers komen", verwacht Mostart. "Ik hoop ook dat veel Amsterdammers van die mogelijkheid gebruikmaken. Normaal zijn we snel uitverkocht, nu heeft men de unieke kans om het museum in een rustige omgeving te bezoeken."