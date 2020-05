Het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam was al bezig met de voorbereidingen voor een eventuele heropening, maar het plan dat was gemaakt blijkt niet haalbaar met het oog op de versoepelde coronamaatregelen die het kabinet woensdag aankondigde.

Directeur Madeleine van der Zwaan laat desgevraagd aan NU.nl weten dat er al een plan klaar lag dat op 1 juni in werking kon gaan.

"Maar die was gebaseerd op een bezetting van 475 stoelen met een capaciteit van 1756 stoelen, 30 procent zaalbezetting", aldus Van der Zwaan.

Het kabinet kondigde woensdag aan dat er per 1 juni maximaal dertig mensen aanwezig mogen zijn in een theater of zaal, 1 juli is dat honderd. "We willen heel graag open, maar spelen voor dit aantal is financieel gezien onhaalbaar. We gaan ons beraden over wat er wel mogelijk is."

Ook zal het Amsterdamse theater voorbereidingen treffen voor het moment dat er meer mensen naar binnen mogen. "Want als theater willen we natuurlijk spelen, zo vaak en zo veel mogelijk".

