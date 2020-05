Het kabinet kan nog geen precieze datum noemen waarop "massale evenementen" weer doorgang kunnen vinden. In een brief over de versoepeling van de coronamaatregelen schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dat deze evenementen pas weer kunnen plaatsvinden als er een vaccin tegen het virus is.

"Voor de laatste stap, de massale evenementen met een landelijke uitstraling, kunnen we nog geen datum noemen", is in de brief te lezen. "Dat kan eigenlijk pas weer als er een vaccin is, en niemand weet hoelang dat gaat duren. We hopen natuurlijk snel, maar een jaar of langer is heel reëel."

Eerder werd al bekend dat alle evenementen tot 1 september geen doorgang kunnen vinden. Grote festivals als Pinkpop en Lowlands, maar ook evenementen als Pride werden hierdoor al afgelast.

Hoewel er nog geen officieel besluit is gevallen over festivals en andere bijeenkomsten die na deze datum plaatsvinden, hangt het doorgaan hiervan dus af van de ontwikkeling van een vaccin. De minister sprak gisteren de verwachting uit dat dit zeker nog een half jaar en misschien wel enkele jaren zal duren.

