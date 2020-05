Banksy heeft een schilderij opgehangen in de foyer van het Southampton General Hospital, bevestigt het Britse ziekenhuis woensdag via Twitter. In de herfst wordt het werk, een bedankje van de artiest aan het ziekenhuispersoneel dat strijdt tegen de COVID-19-pandemie, geveild ten bate van het Britse zorgsysteem.

Op het schilderij is een jongen te zien die zijn Spider-Man- en Batman-actiefiguurtjes heeft ingeruild voor een pop van een verpleegkundige. Het voornamelijk in grijstinten geschilderde werk heeft een oppervlakte van 1 vierkante meter.

"Onze ziekenhuisfamilie heeft direct te maken gekregen met het verlies van geliefde collega's en vrienden", aldus Paula Head, voorzitter van de stichting van het ziekenhuis. "Het feit dat Banksy ons heeft uitgekozen om aandacht te besteden aan de geweldige bijdrage die de Britse gezondheidszorg levert aan de strijd tegen het coronavirus is een enorme eer."

Het Verenigd Koninkrijk is Italië in mei voorbijgestreefd als het Europese land met de meeste dodelijke slachtoffers als gevolg van de coronapandemie. Het land telde woensdag bijna 30.000 mensen die zijn overleden aan COVID-19.

Het werk dat Banksy doneert ten bate van de Britse gezondheidszorg. (Foto: Instagram/Banksy)

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.