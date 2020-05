Theaters, musea en bioscopen mogen vanaf 1 juni weer voorzichtig hun deuren openen: vanaf die dag mogen maximaal dertig mensen in het pand aanwezig zijn. Een maand later wordt het maximum verhoogd tot honderd. Maar dit lijkt voor in elk geval de grotere theaters een onrealistisch plan, vertellen theaterdirecteuren in gesprek met NU.nl.

"Onhaalbaar", zo noemt directeur Marc van Kaam van het Rotterdamse Luxor Theater de versoepelde maatregelen voor theaters. "In het Oude Luxor staan negenhonderd stoelen, in het Nieuwe Luxor vijftienhonderd. Ik snap deze kleine stap, maar voor ons is dit economisch niet interessant."

Ook de aanwezigheid van honderd mensen in het theater noemt Van Kaam "onrendabel". "Het aanbod dat wij laten zien, heeft een groter publiek nodig. Wel kunnen we kijken of we binnen de stad wellicht een ander hiermee van dienst kunnen zijn. Door bijvoorbeeld een collega met een kleinere capaciteit, die geen mogelijkheden heeft, te ondersteunen."

Samen met Koninklijk Theater Carré, Stage Entertainment en MartiniPlaza bekijkt het Rotterdamse theater wat gedaan kan worden als er in een later stadium meer mensen naar binnen mogen. "Als we een capaciteit van 50 procent mogen toelaten, dan kunnen we aan de bezoekerskant veel oplossen. Maar dan moeten we stappen verder zijn dan honderd mensen."

'Het is een ieniemini kiertje'

"Het is weinig realistisch", zegt Cees Debets, directeur van Het Nationale Theater (waartoe de Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en Zaal 3 in Den Haag behoren). "In de Koninklijke Schouwburg passen 670 mensen en vandaag hebben we te horen gekregen dat er straks 30 mensen in het theater aanwezig mogen zijn, inclusief acteurs, techniek en het publiek. Dat biedt weinig toekomstperspectief."

Debets ziet dat de deur van het theater "voorzichtig weer op een kier is gezet". "Maar het is een ieniemini kiertje. We kunnen niet zoals musea gefaseerd mensen naar binnen laten."

Het Nationale Theater start wel met het project Het Nationale Theater speelt altijd, een serie intieme theateravonden in en over de anderhalvemetermaatschappij. "Ook als er maar één iemand bij mag, dan wordt er ook gespeeld voor die ene persoon. Het is het begin van een horizon."

