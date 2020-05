Het boek The Midnight Club, van de Amerikaanse auteur Christopher Pike, wordt momenteel verfilmd voor een serie op Netflix. Dat melden bronnen woensdag aan Variety.

Het team achter de Amerikaanse serie The Haunting of Bly Manor gaat het verhaal herschrijven voor de serie op de streamingdienst. Netflix zelf wilde niet reageren op vragen van Variety.

Het boek van Pike verscheen in 1994 en gaat over een groep patiënten in een hospice. De groep besluit iedere nacht bij elkaar te komen om enge verhalen met elkaar te delen.

Mike Flanagan, de producent van The Haunting of Bly Manor gaat de serie produceren samen met productiemaatschappij Intrepid Pictures. Wanneer de serie daadwerkelijk op Netflix verschijnt is niet bekend.