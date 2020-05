De directies van vier musea voor hedendaagse en moderne kunst hebben dinsdag in een brief aan de cultuurwethouders van de vier grote steden hun zorgen uitgesproken over de toekomst van de culturele infrastructuur. De musea zelf staan naar eigen zeggen niet op omvallen, maar het netwerk van onder meer kunstenaars, galeries en kunstonderwijs komt volgens hen onder druk te staan door de coronacrisis.

"We kunnen onze kunstenaars, vormgevers, schrijvers, onderzoekers en grote flexibele schil van art-handlers, restauratoren, tentoonstellingsbouwers geen inkomsten bieden; onze galeries niet mede op de been houden; onze talenten geen museale opleiding bieden; onze schoolkinderen niet ontvangen", aldus de directies van het Stedelijk Museum Amsterdam, Kunstmuseum Den Haag, Museum Boijmans Van Beuningen uit Rotterdam en het Centraal Museum Utrecht in de brief.

De musea vrezen dat het netwerk van onder meer kunstenaars, galeries en kunstonderwijs op de langere termijn verloren gaat als gevolg van de coronacrisis.

Waar het Stedelijk Museum Amsterdam aangeeft door de coronamaatregelen wekelijks ongeveer 150.000 euro verlies te lijden, laat het Centraal Museum aan NU.nl weten door de gedwongen sluiting van het Utrechtse museum tot 1 juni 1,2 miljoen euro aan inkomsten te derven. Directeur Bart Rutten verwacht "pas als het stof is neergedaald de financiële gevolgen in het geheel te kunnen beoordelen".

Volgens Rutten hebben hij en de drie andere ondertekenaars de brief geschreven om de wethouders van de vier grote steden en het Rijk aan te sporen hun gesprekken om te zetten in concrete actie. De reeds toegezegde noodhulp van drie maanden aan de culturele sector schiet volgens de vier museumdirecteuren qua looptijd tekort en voorziet volgens hen nauwelijks in hulp aan gemeentelijk en regionaal gesubsidieerde instellingen.

