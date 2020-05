Harry Potter en de Steen der Wijzen, het eerste boek uit de populaire Harry Potter-reeks, wordt in de komende maanden gratis beschikbaar gemaakt als Engelstalig audioboek. Bekende Britten, onder wie acteur Daniel Radcliffe, lezen delen van het boek voor.

Auteur J.K. Rowling onthulde dinsdag op Twitter de namen van de zeven bekende personen die een deel van Harry Potter en de Steen der Wijzen (Harry Potter and the Philosophers' Stone) voor hun rekening nemen.

Naast Radcliffe, die in acht films de hoofdrol vertolkte, gaat het om David Beckham, Dakota Fanning, Claudia Kim, Noma Dumezweni, Eddie Redmayne en Stephen Fry. Fry heeft alle boeken over de jonge tovenaar al eerder voorgelezen. De gehele reeks is al in audiovorm beschikbaar.

Het eerste hoofdstuk van het eerste boek is al voorgelezen door Radcliffe en ook al te beluisteren. De zestien overige hoofdstukken worden tussen nu en halverwege de zomer uitgebracht. Wekelijks worden video's gepubliceerd op de officiële website. Op Spotify verschijnt een versie met alleen audio.

De actie maakt deel uit van het initiatief Harry Potter at Home, dat een aantal weken geleden werd gestart als reactie op de coronamaatregelen. In samenwerking met diverse educatieve organisaties probeert Rowling hulp te bieden aan ouders die hun kinderen nu thuis moeten lesgeven.