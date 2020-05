De in Heerenveen geboren kunstenaar Egbert Modderman heeft dit jaar de BP Young Artist Award gewonnen. Dat is een belangrijke prijs die elk jaar wordt uitgereikt door The National Portrait Gallery in Londen. Het is de eerste keer in de dertig jaar dat deze prijs bestaat dat deze naar een Nederlandse kunstenaar gaat.

De kunstenaar won de prijs voor Rusteloos, waarop een schildering van de oudtestamentische figuur Eli te zien is. Modderman wint niet alleen een geldbedrag: zijn werk krijgt ook een plaats in The National Portrait Gallery en wordt tentoongesteld tijdens de expositie rond de jaarlijkse prijs.

Het werk van Modderman kent, zoals ook bij Rusteloos het geval is, vaak zijn oorsprong in Bijbelse vertellingen. De uitwerking daarvan is volgens Modderman niet gebonden aan een stijl of richting.

"Ik weet niet of mijn schilderijen bij een bepaalde grotere groep of stijl horen, ik laat het je het liefst zelf labelen", zegt Modderman over zijn kunst.

Dit jaar vond de prijsuitreiking digitaal plaats.