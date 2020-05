Albert Verlinde en andere theaterproducenten werken aan een plan voor na 1 september. De producenten hopen dan de theaters weer te mogen openen en zien mogelijkheden dat mensen schotjes meekrijgen om tussen hen en het andere publiek in te zetten.

In gesprek met de Volkskrant vertelt Verlinde dat het stopzetten van Anastasia, Lazarus en Tina Stage Entertainment een omzet van zo'n 20 tot 30 miljoen euro kost. "Die anderhalvemetermaatregelen worden lastig, maar wij werken in samenspraak met het ministerie van Economische Zaken en TNO aan een plan waardoor we kunnen spelen."

"De opstelling in de zaal wordt dan zo dat er om en om rijen leeg blijven en dat je schotjes meekrijgt die je tussen jezelf en het andere publiek kunt zetten", aldus de theaterproducent.

Verlinde en zijn collegaproducenten Fred Boot en Hans Cornelissen benadrukken dat er op die manier eigenlijk niet voldoende zou worden verdiend op een avond. Boot, producent van Soldaat van Oranje: "Als we straks eventueel weer open kunnen met de anderhalvemetermaatregelen, kunnen we per avond maximaal vierhonderd man publiek kwijt in plaats van elfhonderd. Dat is niet genoeg om uit de kosten te komen."

Niet alleen de manier waarop mensen het theater beleven wordt anders, ook de acteurs moeten mogelijk rekening houden met andere regels. Boot: "Hoe speel je een grote musical, waarin wordt gedanst, gevochten en gezoend, op 1,5 meter afstand? Een liefdesscène met kushandjes lijkt me voor het publiek niet echt aantrekkelijk. Een oplossing zou zijn de cast en crew tot de contactberoepen te rekenen, die vooraf worden getest. Dus bijvoorbeeld temperatuur opnemen bij de artiesteningang."