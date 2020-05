Jeroen Krabbé hoopt dat de schilderijen die hij maakte over zijn in de oorlog vermoorde grootvader Abraham Reiss, een permanente plaats krijgen in het Holocaust Museum in Amsterdam.

"Ik wil de schilderijen graag schenken aan het Holocaust Museum, daar horen ze thuis namelijk", zegt de 75-jarige Krabbé maandag tegen Paul Haenen bij Radio Oranje/Troost TV. "Maar ik wil wel dat ze daar dan permanent komen te hangen."

"Musea zijn daar niet altijd heel happig op, omdat ze de ruimtes ook voor andere dingen willen gebruiken. De onderhandelingen zijn nog niet eens begonnen, maar ze hebben er wel oren naar."

De negen monumentale schilderijen, waarin Krabbé het levensverhaal van zijn in 1943 in vernietigingskamp Sobibor omgebrachte grootvader verbeeldt, staan momenteel in de opslag van museum De Fundatie in Zwolle.

In 2016 hingen de schilderijen al eens in het Holocaust Museum in Amsterdam tijdens de expositie De ondergang van Abraham Reiss. Haenen maakte destijds een film over de totstandkoming ervan.