Het Anne Frank Huis hoopt vanaf juni de deuren weer te kunnen openen, vertelt algemeen directeur Ronald Leopold in gesprek met Het Parool. Het museum is sinds 13 maart gesloten vanwege het coronavirus.

De Museumvereniging is bezig met een protocol dat ook voor het Anne Frank huis gaat gelden. Volgens Leopold wordt daar dan ook druk aan gewerkt. "De bezoekers leggen straks dezelfde route af, achter elkaar, in ganzenpas. Ook gebruikelijke zaken als spatschermen en gels worden neergezet."

Tot op heden is het huis leeg en blijven de bezoekers thuis. Het huis kan enkel via een virtualrealitytour worden bezocht. "Het is een bizarre situatie. De 1,5 meter afstand betekent dat er in de kamer waar Anne sliep, die 3 bij 2 meter is, niet meer dan één persoon kan", aldus Leopold.

Per juni hoopt hij dan ook het Huis weer te kunnen openen. "We zullen niet meer dan 10 tot 15 procent van onze bezoekers kunnen ontvangen en we lopen hoe dan ook veel geld mis."

Vorige week meldde het museum in financiële nood te zitten en daarom vraagt het Anne Frank Huis om donaties.

