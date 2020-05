Stephenie Meyer, de bedenker en schrijver van de populaire Twilight-boekenreeks, heeft maandag op haar website aangekondigd dat er in augustus een nieuw boek uitkomt: Midnight Sun. Twilight-fans wachten al lang op Midnight Sun, dat het vampierenverhaal vanuit het perspectief van Edward Cullen vertelt.

De geruchten over Midnight Sun gingen al onder fans nadat de auteur een mysterieuze aftelklok op haar website had geplaatst. De klokt telde af tot 14.30 Nederlandse tijd, maar het nieuws werd wat later bekend omdat de website crashte door de hoeveelheid bezoekers.

Meyer spreekt al sinds 2008 over Midnight Sun, dat het populaire Twilight vanuit het perspectief van de liefdesinteresse van de hoofdpersoon vertelt. Twilight gaat over een tienermeisje, Bella Swan, dat verliefd wordt op Edward Cullen, een vampier die al sinds september 1918 niet meer fysiek ouder wordt dan zeventien jaar.

Volgens Meyer vertelt Midnight Sun het verhaal vanuit het perspectief van Cullen en wordt het boek spannender dan Twilight. Het uitkomen van het boek liep behoorlijk vertraging op omdat het manuscript van Meyer gelekt was en ze het daarom in eerste instantie niet meer wilde uitgeven.

Wereldwijd zijn er meer dan 100 miljoen exemplaren van de vier boeken uit de Twilight-saga verkocht. Ook is het een succesvolle filmreeks geworden, waarbij de hoofdrollen waren voor Kristen Stewart en Robert Pattinson.

Midnight Sun ligt 4 augustus in de winkels.