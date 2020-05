Alfred Birney (68) wilde vorig jaar stoppen met schrijven, zegt de voormalige winnaar van de Libris Literatuur Prijs zaterdag in een interview met NRC.

"Het begon ermee dat ik verleden jaar mijn redacteur bij de uitgeverij belde en zei: ik hou op met schrijven. 'Wat?' Ja, stuur maar een persbericht rond: Birney houdt ermee op. Die stomme boeken, ik ga gitaar spelen. 'Nee! Blijf schrijven!'"

"Goed, ik weer proberen, twintig bladzijden, hm, nee. Maand later, weer proberen, twintig bladzijden, niks. Het probleem was: het ging niet goed met me. Heel veel dromen over de dood, herinneringen aan de operatie die ik in 2017 had ondergaan, angsten. Ik dacht: als ik dan moet schrijven van mijn redacteur, dan kan het alleen maar daarover gaan."

Birney schreef dit jaar de nieuwe roman In de wacht, een vervolg op De tolk van Java, waarmee hij een jaar later de Libris Literatuur Prijs voor het beste Nederlandse literaire fictieboek won.

In de wacht gaat over een man die in een ziekenhuis in Den Haag een openhartoperatie moet ondergaan en in aanloop naar die ingreep de samenleving onder de loep neemt. Daarbij spaart Alan Noland, Birney's alter ego, ook zichzelf niet.