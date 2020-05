Ruben Nicolai, Ruben van der Meer en Tijl Beckand gaan samen onlinetheater maken, de Online Improv Show. Dat vertelde Beckand vrijdag in Jinek. Hoewel het niet hetzelfde zal zijn als theater, willen ze er alles aan doen om het zo 'echt' mogelijk te maken.

"Het is de bedoeling dat voor aanvang van de show mensen kunnen luisteren naar een dj, net als in het echt. We houden ook halverwege een pauze en na afloop kunnen mensen nog een drankje met ons doen in de foyer", aldus Beckand.

Tijdens de improvisatievoorstelling spelen Nicolai, Van der Meer en Beckand ieder vanuit hun eigen huis. "Maar net als in het theater kunnen we ook toeschouwers in het spel betrekken." Zo'n toeschouwer wordt er dan via een videobelconstructie bijgehaald.

"Ik vind het heel nobel dat artiesten hun werk nu allemaal online publiceren, maar dat is allemaal nog van voor de coronacrisis." Volgens Beckand kan een nieuwe show juist iets toevoegen. "Niet alleen maken we grappen van nu, we maken het ook speciaal voor de toeschouwers."

Beckand, die druk bezig is met alles technisch rondkrijgen, hoorde van Ticketmaster dat zij momenteel ook met een andere artiest werken, die een show in juni wil doen. "Wie dat is weet ik niet, maar wij hopen met deze voorstelling ook dat wij eventuele kinderziektes eruit kunnen halen, en dat andere artiesten hier ook gebruik van kunnen gaan maken."

De drie comedians, samen bekend zijn van de Lama's, kwamen halverwege maart met Quarantaine TV. Hieruit ontstond het idee voor de improvisatievoorstelling.

Online Improv Show vindt plaats op 28 mei. Kaarten zijn te verkrijgen bij Ticketmaster en kosten 10 euro (exclusief servicekosten).