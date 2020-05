Het Metropole Orkest heeft voor mensen in verzorgingstehuizen een cd samengesteld, die gratis verzonden wordt naar die tehuizen. De cd bevat de favoriete muziek van oprichter en oud-dirigent Dolf van der Linden.

"Het orkest heeft een speciale cd met zijn mooiste nummers samengesteld om de bewoners van verpleeghuizen in Nederland een muzikaal hart onder de riem te steken", laat het orkest weten in een persbericht. "Want muziek verbindt mensen en geeft moed in moeilijke tijden."

Kort na de Tweede Wereldoorlog werd het orkest opgericht om naar eigen zeggen "hoop en vertier" te bieden in zware tijden. "Daarom deelt het Metropole Orkest nu muziek met mensen die dit het hardst nodig hebben", laat het orkest weten.

"We hopen dat we met onze muziek de bewoners in verpleeghuizen troost kunnen bieden in deze zware tijden", zegt Jan Geert Vierkant, directeur van het Metropole Orkest.

"Ik heb vaak meegemaakt dat de muziek van Dolf van der Linden bij veel ouderen ontroerende herinneringen oproept en ben er trots op dat we ook nu we 75 jaar bestaan uitvoering kunnen geven aan onze oprichtingsgedachte."

Cd bevat composities uit tijd van oprichting orkest





De cd Dolf's Choice bevat verschillende muzikale composities uit de oprichtingstijd van het orkest. Dolf van der Linden schreef alle composities en kwam voor zijn overlijden in 1999 tot een samenstelling van nummers die op deze cd te horen is.

Ook Parklane Serenade staat erop, een van de eerste nummers die het Metropole Orkest ooit speelde in november 1945 en wat jaren lang de herkenningsmelodie van het orkest was.



Musici van het Metropole Orkest zullen Dolf's Choice persoonlijk naar verschillende verpleeghuizen in het land brengen. Halverwege mei worden de overige cd's aan verpleeghuizen verzonden.