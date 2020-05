Wat zijn de favoriete boeken van Nicci Gerrard en Sean French? En lezen de twee, die bekendstaan als Nicci French, eigenlijk veel? NU.nl vraagt het bekende Britse schrijfduo naar hun boekentips en leesgewoonten.

Lezen jullie veel?

Sean French: "We lezen eigenlijk altijd wel. De meeste mensen hebben een paar romans op hun nachtkastje liggen, ik heb in onze slaapkamer een hele plank met boeken die ik op dat moment lees. Lezen is mijn grootste hobby. Mijn grootste angst is om ooit in de trein te moeten zitten zonder boek."

Nicci Gerrard: "Sean leest soms wel tien boeken tegelijkertijd. Dat kan ik niet hoor, ik houd het bij één boek."

Houden jullie van dezelfde genres?

French: "We wisselen vaak boeken aan elkaar uit."

Gerrard: "Sean leest wel veel meer educatieve boeken. Hij is enorm goed in leren. Ik ben meer van de fictie."



French: "Als ik een boek enorm goed vind, dwing ik Nicci om het te lezen, omdat ik dat dan zo graag met haar wil delen. Ze is een gepassioneerde, sneller lezer - ik lees juist heel langzaam."

Gerrard: "We lezen elkaar overigens ook elke dag voor, het liefst filosofische boeken van bijvoorbeeld Friedrich Nietzsche."

Welk boek ligt er nu op jullie nachtkastje?



French: "Ik ben momenteel onder meer bezig in One Two Three Four: The Beatles in Time van Craig Brown, een biografie over The Beatles. Ik ben groot fan en probeer alle boeken over hen te lezen."



Gerrard: "Ik ben net klaar met The Mirror and the Light van Hilary Mantel, een historische roman. Een goed boek, maar het is bijna negenhonderd pagina's lang, dus ik heb nu voor een korter boek gekozen. Dat is Venus as a Boy van Luke Sutherland, dat nog geen 150 pagina's telt. Daarnaast luister ik ook een audioboek: The Song of Achilles van Madeline Miller. Het draait om de liefdesaffaire tussen Achilles en Patroclus."

Welk boek kun je keer op keer opnieuw lezen?

French: "Het vaakst heb ik denk ik Pride and Prejudice gelezen, van Jane Austen. En ook Great Expectations en David Copperfield van Charles Dickens heb ik vaak opengeslagen."

Gerrard: "Jane Eyre van Austen heb ik wel twintig keer gelezen. Maar het vaakst heb ik sommige kinderboeken gelezen, die ik als kind gelezen heb, maar nu ook weer, gewoon voor het plezier."

French: "Ja, er zijn heel veel kinderboeken die nog steeds leuk zijn om te lezen. De allerbeste vind ik The Cat in the Hat van Dr. Seuss, die blijft geweldig."

Welk boek raden jullie in deze coronatijden aan?



Gerrard: "Dat is To the Lighthouse van Virginia Woolf. Dat is zo mooi geschreven, je kunt het steeds opnieuw lezen en je zult er steeds nieuwe dingen in ontdekken. Het gaat over eenzaamheid, maar ook de schoonheid die hierin kan schuilen. Als ik één boek aan Tabitha (het hoofdpersonage uit hun nieuwe roman In Hechtenis, dat draait om een gedetineerde vrouw red.) mocht geven, dan zou dat deze zijn."

French: "Welk boek je juist nu níét moet openslaan, is La Peste (De Pest) van Albert Camus. Dit verhaal uit 1947 gaat over de ziekte de pest en hoe die een stad in korte tijd verandert. Het is een geweldige roman, maar vreselijk om nu te lezen. Het lijkt wel alsof je de krant van vandaag openslaat, haha."