Vanwege de coronamaatregelen kon het toneelstuk De Aanslag, naar het beroemde boek van Harry Mulisch, op het laatste moment niet meer in première gaan. Maar afgelopen dinsdag keerde de cast toch terug naar het DeLaMar-theater, om het stuk daar als hoorspel op te nemen. Het resultaat is op 4 mei vanaf 20.15 uur te horen op Radio 5.

Met het oog op Dodenherdenking en Bevrijdingsdag zou De Aanslag de komende dagen in het Amsterdamse theater te zien zijn geweest. In plaats daarvan is het oorlogsverhaal nu alleen nog te horen.

"Heel vreemd om weer terug te zijn", vertelt actrice Henriëtte Tol. "Het stuk was al helemaal klaar, dus het is heerlijk om dit materiaal nu toch vorm te kunnen geven. Maar zo'n leeg theater is ook confronterend."

Alleen nog met stem acteren

Voor de opnames zaten de acteurs aan tafeltjes met eigen microfoons. "Je moet nu alles doen met je stem, en de timing is heel anders zonder publiek in de zaal. We hebben wel alles zo integraal mogelijk geprobeerd op te nemen om de spanningsboog vast te houden."

Tol maakt zich intussen net als haar collega's zorgen over de toekomst van theatervoorstellingen. "Niemand weet wat er gaat gebeuren, maar ik denk dat het er heel anders uit kan gaan zien. Producties die op stapel lagen, zijn bijvoorbeeld niet gerepeteerd met acteurs die op 1,5 meter van elkaar staan", legt Tol uit. "En dan heb je natuurlijk nog het publiek in de zaal. Het wordt nog een enorme puzzel."

Ondanks alle onzekerheid is Tol toch ook opgelucht dat De Aanslag via een andere weg nog door kan gaan. "Het had al een vertellende vorm, dus het is ook als hoorspel nog goed te volgen. We zijn heel erg blij we dit verhaal nu op 4 mei kunnen laten horen."