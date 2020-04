De politie roept bezoekers van het museum Singer Laren op om in het museum gemaakte foto's toe te sturen. Die kunnen mogelijk helpen bij de opsporing van de dader die eind maart een werk van Vincent Van Gogh heeft meegenomen.

"Het zou zomaar kunnen dat we op foto's van museumbezoekers mensen zien die zich verdacht ophouden en op foto's van verschillende bezoeken weer terugkeren", zegt een politiewoordvoerder tegen NH Nieuws.

De politie wil hiermee zoveel mogelijk beelden verzamelen. "Bezoekers van het museum hebben mogelijk toch weer andere plekjes gefotografeerd en sowieso vanuit een heel ander standpunt. Daar hopen we wat aan te hebben."

Vorige week werden in Opsporing Verzocht beelden van de dief gedeeld. De man was op een motor naar Singer Laren gereden en wist zich met grof geweld toegang tot het museum te verschaffen. Hij gebruikte een moker om het kogelwerende glas te breken. Vervolgens rende hij met het schilderij onder zijn arm het museum uit. Het is volgens de politie nog onduidelijk of hij hulp heeft gehad van anderen.

Van Gogh hing sinds 14 januari in museum

Het gestolen schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar (1884) is van het Groninger Museum. Singer Laren had het werk van Van Gogh sinds 14 januari in bruikleen.

De politie is daarom op zoek naar foto's die sindsdien zijn gemaakt. Bezoekers van het museum die mogelijk informatie hebben, worden verzocht contact op te nemen.