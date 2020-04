In de oorspronkelijke versie van zijn schilderij Meisje met de Parel had Johannes Vermeer wimpers bij het meisje aangebracht, zo werd door het Mauritshuis ontdekt na onderzoek naar onder meer de gebruikte techniek van de schilder. In microscopisch onderzoek werden kleine haartjes gezien die in de loop der tijd zijn verdwenen.

Over het beroemde meisje werd eerder gedacht dat zij wimperloos was.

Uit het onderzoek bleek ook dat het meisje door Vermeer is geschilderd voor een groen gordijn, in plaats van dat zij voor een donkere achtergrond staat. Dit gordijn is in de loop der eeuwen verdwenen doordat de verf ontkleurde.

Over het gebruikte kleurenpalet werd ontdekt dat deze bestaat uit de kleuren rood, verschillende geeltinten, bruin, blauw, zwarttinten en twee soorten wit. Vermeer gebruikte de twee tinten wit om een overgang van licht naar schaduw in de huid van het meisje te bereiken.

Scanonderzoek naar de ogen van het meisje. (beeld: Mauritshuis)

'Wie meisje is, blijft mysterie'

Het Mauritshuis publiceert dinsdag de resultaten van het onderzoek, dat in 2018 werd uitgevoerd onder de naam Het Meisje in de Schijnwerper. "Onder meer deze ontdekkingen maken het meisje persoonlijker dan eerder gedacht, maar de vraag wie precies het meisje op het schilderij is geweest blijft een mysterie", laat het Haagse museum weten.

Met behulp van scans, digitale microscopie en verfmonsteranalyses werden de ontdekkingen gedaan. De onderzoekers wilden hiermee ontdekken hoe Johannes Vermeer zijn werk schilderde en welke materialen hij hiervoor gebruikte.

Schilderij in 1994 voor het laatst onderzocht

De resultaten zijn dinsdag online bekendgemaakt, omdat de oorspronkelijke persbijeenkomst wegens het coronavirus niet kon plaatsvinden.

Het schilderij werd in 1994 voor het laatst onderzocht en de technieken zijn sindsdien sterk verbeterd.

Het Meisje met de parel is één van de kroonjuwelen van het Mauritshuis en bij het publiek het populairste werk van Vermeer. De Amerikaanse schrijfster Tracy Chevalier liet zich erdoor inspireren tot haar boek Girl with a Pearl Earring, dat door Peter Webber werd verfilmd met Colin Firth en Scarlett Johansson.