Michelle Obama heeft maandag via Twitter aangekondigd dat 6 mei een documentaire op Netflix komt die gaat over de boektournee die ze hield na het verschijnen van haar boek Becoming. De documentaire moet een zeldzaam inkijkje geven in het leven van de voormalige first lady.

"Ik ben verheugd om te delen dat Netflix op 6 mei Becoming zal uitbrengen, een documentaire geregisseerd door Nadia Hallgren, die de verhalen deelt van de geweldige mensen die ik ontmoette na de release van mijn memoires. In deze moeilijke tijd hoop ik dat je wat inspiratie en vreugde zult vinden in deze film", tweet Obama.

Hallgren, die eerder After Maria maakte, een documentaire over de impact die orkaan Maria had op Puerto Ricaanse families, vertelt in een verklaring dat het lastig was om iemand te filmen die voortdurend in de gaten wordt gehouden door de geheime dienst.

Hierdoor werd ze gedwongen in krappe, privéruimtes te filmen, met als gevolg dat ze een hechte relatie kon opbouwen met Obama. "Ik wilde een film maken over haar huidige situatie. Over waar ze op dit moment is en over de manier waarop ze nadenkt over haar hele leven, niet alleen over haar jaren in het Witte Huis", zei ze in een verklaring.

Obama's boek verscheen twee jaar geleden. Met Becoming, dat een bestseller werd, hoopt ze andere vrouwen te inspireren. In het boek vertelt ze niet alleen over haar ervaringen als first lady, maar kijkt ze ook terug op haar jeugdjaren en de tijd voordat ze bekend werd als de vrouw van president Barack Obama.