De Nationale Museumweek, die vanwege de coronacrisis digitaal gehouden werd, heeft ruim 120.000 online bezoekers getrokken, meldt de Museumvereniging. Het Gouden Pronkstuk op de Dam, de online ode aan 75 jaar vrijheid, trok ruim tienduizend bezoekers.

Zondag werd de Museumweek afgesloten door Stef Classens, de nummer twee van The voice of Holland 2020. De singer-songwriter voerde een nummer op dat hij op verzoek van de Museumvereniging had gemaakt over een tentoonstelling in het Limburgs Museum.

De Nationale Museumweek werd dit jaar georganiseerd in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei en had als thema Ontdek samen, juist nu, ons echte goud - in vrijheid. Op een virtueel nagebouwde Dam rondom het Nationale Monument waren meer dan vierhonderd pronkstukken van alle leden van de Museumvereniging verwerkt.

De Museumweek vond dit jaar van 20 tot en met 26 april plaats en beleefde haar zesde editie. Vanwege de coronamaatregelen die zijn afgekondigd door het kabinet maakten musea onder meer driehonderd online exposities.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.