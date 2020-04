Per Olov Enquist, onder meer bekend van zijn historische roman Het bezoek van de lijfarts, is zaterdag op 85-jarige leeftijd overleden. Dat melden Zweedse media, waaronder Aftonbladet,.

Enquist, die tevens journalist en toneelschrijver was, werd meerdere keren als kandidaat voor de Nobelprijs genoemd. Zijn eerste boek, Het kristallen oog, bracht hij uit in 1961. Succes kreeg hij drie jaar later met zijn eerste historische roman: De vijfde winter van de magnetiseur.

Later volgden onder meer De uittocht der muzikanten (1978) en Kapitein Nemo's bibliotheek (1991). Enquists bekendste boek werd Het bezoek van de lijfarts (1999) over een Duitse arts die anno 1770 de Deense koning bijstaat. Langzamerhand weet hij de macht naar zich toe te trekken en begint hij een liefdesrelatie met de koningin. Het boek werd onder meer geprezen vanwege de scherpe schrijfstijl met veel oog voor detail en emotionele diepgang.

Met Een ander leven, een semiautobiografisch boek, won Enquist in 2008 de Zweedse literatuurprijs nordiska pris. Zijn laatste titel was Het boek der gelijkenissen, dat in 2013 werd uitgebracht.

Enquist kampte al langer met een slechte gezondheid. Zo leed hij aan hartfalen en werd hij in 2016 getroffen door een beroerte.

In Nederland werden ruim 100.000 boeken van Enquist verkocht.