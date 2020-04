Soldaat van Oranje, de langst lopende voorstelling van Nederland, hoopt in oktober het tienjarig bestaan te kunnen vieren "als een nieuw begin".

"Dat zou prachtig zijn", zegt producent Fred Boot in Het Parool.



Hoe de vertoningen eruit moeten gaan zien in een anderhalvemetersamenleving is echter een vraag waar Boot en anderen zich het hoofd over breken.

"Ik kan me voorstellen dat het bij sommige voorstellingen mogelijk is te werken met plexiglas schermen tussen de rijen en of stoelen, maar dat is bij deze voorstelling een behoorlijke opgave; wat doet dat met het zicht en de akoestiek? Hoe beleeft het publiek het? En hoe krijg je dat veilig de zaal in en uit?", aldus de producent. "En je komt op een zaalbezetting die niet voldoende is om überhaupt uit de kosten te komen. Het is gewoon een heel dure voorstelling."

Toch blijft hij positief. "Mijn vader was ook ondernemer. Hij heeft me opgevoed met the power of positive thinking. Ik doe voor Soldaat van Oranje en de hele sector alles wat in mijn vermogen ligt. Ik probeer met ons team zo goed mogelijk te zorgen voor de 150 mensen die normaal gesproken dagelijks aan deze voorstelling werken."

Boot wil binnenkort met de VVTP, de organisatie van vrije theaterproducenten waar hij in het bestuur zit, bij het ministerie van Economische Zaken aan tafel. "Je hebt het bij alleen de vrije producenten al over 40 miljoen euro schade, los van het gigantische omzetverlies. Die ondernemers moeten met een ruimer steunpakket geholpen worden, anders bestaat de kans dat 70 procent van het theateraanbod wegvalt."