Later was alles beter, de tweede solovoorstelling van Peter Pannekoek die hij in totaal 190 keer op het podium bracht, is maandagavond - eerder dan aanvankelijk gepland was - te zien op televisie. Het thema dat centraal staat tijdens zijn show blijkt in het licht van de huidige coronacrisis heel actueel, vertelt de cabaretier in gesprek met NU.nl.

Later was alles beter gaat over de veranderende machtsverhoudingen tussen man en vrouw en de #metoo-beweging. "In de show citeer ik schrijver Antonio Gramsci: 'Het oude is aan het sterven, het nieuwe moet nog geboren worden, nu is de tijd van monsters'. We zitten nu in een tussentijd, een overgangsfase", vertelt Pannekoek.

In de show duidt hij daarmee de #metoo-beweging aan, maar eigenlijk is het nu met de coronacrisis nog relevanter, aldus de komiek. "Het gaat over tweede kansen en hoe wij daar als groep mee omgaan."

"Zeker in deze tijd is dat heel erg aan de hand. Als iemand op sociale media een uitglijder maakt, zoals Doutzen Kroes die het coronavirus bedankt, duiken we daar met z'n allen op. Dat fascineert mij, omdat niemand vrij is van misstappen."

'Ongemakkelijk mezelf terug te zien'

Eigenlijk was het de bedoeling dat de voorstelling pas in het najaar op televisie zou verschijnen, maar de NPO wilde dit vervroegen nu de mensen thuis zitten en wellicht behoefte hebben aan meer comedy. "Het editproces is hierdoor in een stroomversnelling gekomen", legt de 33-jarige komiek uit.

Pannekoek moest zijn eigen voorstelling meerdere malen bekijken om hem met de regisseur en audiomixer te bewerken voor de televisie-uitzending. Hij vond het naar eigen zeggen "verdomd ongemakkelijk om zichzelf zo terug te zien".

"Ik moet er echt even voor gaan zitten en keek dan in blokjes van vijftien minuten naar mezelf. Maar ik denk dat er iets mis met je is als je het wel gemakkelijk vindt om naar jezelf te kijken."

'Je mist thuis de magie van het theatereffect'

In totaal speelde Pannekoek zijn voorstelling 190 keer. De show die hij speelde in de Groningse stadsschouwburg is maandag op televisie te zien. "Het probleem bij de vertaling naar de televisie is dat je een beetje magie mist van het theatereffect", vindt de cabaretier.

"Dat ontdek ik nu ik thuis zit: je hebt de hunkering om naar iets te gaan en het live voor je ogen te zien gebeuren. Elke avond dat je optreedt is uniek, maar hoe het wordt opgenomen en uitgezonden, dat is blijvend. Voor de maker is dat frustrerend en leuk tegelijk. Maar het belangrijkste is dat de kijkers de show grappig vinden en even afleiding kunnen vinden."

'Volgende show moet nog beter zijn'

Voor Later was alles beter ontving Pannekoek veel positieve recensies en ook de cabaretprijs Neerlands hoop, die wordt toegekend aan de meest 'veelbelovende theatermaker met grootste toekomstperspectief'.

De verwachtingen die dit met zich meebrengt wil de komiek loslaten, maar hij hoopt zichzelf wel te overtreffen. "Mijn volgende show moet natuurlijk nog beter zijn, want ik wil mezelf ontwikkelen - dat moet altijd het doel zijn. Ik wil altijd mikken op het hoogste, met tevens de grootste kans van falen."

Pannekoek had het plan om in mei te beginnen met schrijven aan zijn derde voorstelling. De huidige omstandigheden maken dit niet gemakkelijker, vertelt hij.

"Om te kunnen schrijven moet ik ook veel spelen, zodat ik dingen kan uittesten. Dat doe ik dan bij korte optredens in een comedyclub, maar dat is nu natuurlijk weggevallen. Begin 2021 moet er een nieuwe show komen, dus we gaan kijken hoe we dat gaan oplossen. Ik heb nog de tijd."

Later was alles beter wordt 27 april om 20.40 uur uitgezonden op NPO1.