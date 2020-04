De politie heeft 56 tips over het uit museum Singer Laren gestolen schilderij van Vincent van Gogh ontvangen. Op Twitter meldt de politie dat de tips binnenkwamen nadat de diefstal was behandeld in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

In Opsporing Verzocht was te zien dat de kunstdief alleen arriveerde op een motor en zich met behulp van een moker toegang verschafte tot het museum. Na de inbraak rende hij met het kunstwerk onder zijn arm naar buiten.

De diefstal vond plaats in de vroege uren van maandag 30 maart. De politie liet een dag later ook al weten diverse tips te hebben ontvangen. Deze tips leidden echter niet tot een arrestatie. Ook weet de politie niet waar het kunstwerk van Van Gogh zich nu bevindt.

Het gestolen werk is het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar (1884), dat Singer Laren tijdelijk in bruikleen had van het Groninger Museum.