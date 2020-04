De man die op maandag 30 maart in de vroege ochtend een schilderij van Vincent van Gogh stal uit museum Singer Laren, rende na de inbraak met het werk onder zijn arm naar buiten.

Dat was dinsdagavond te zien in het televisieprogramma Opsporing Verzocht, dat aandacht besteedde aan de zaak. Het schilderij is nog altijd spoorloos, hoewel er al meerdere tips binnenkwamen bij de politie. Ook is de inbreker nog niet gepakt.

De man arriveerde in zijn eentje op een motor bij het museum en wist zich met grof geweld toegang te verschaffen tot het museum. Hij gebruikte een moker om het kogelwerende glas te breken waarachter de kunst te vinden was. Het is volgens de politie nog onduidelijk of hij hulp heeft gehad van iemand anders.

Het schilderij, Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar (1884), was sinds 14 januari in bruikleen van het Groninger Museum. De politie is daarom op zoek naar personen die beeldmateriaal hebben of informatie over bezoekers van het museum vanaf 14 januari. Mogelijk is hen iets opgevallen.