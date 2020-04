Het Oktoberfest in de Duitse deelstaat Beieren, ook wel Wiesn genoemd, zal dit jaar door de coronacrisis geen doorgang vinden. Minister-president van Beieren Markus Söder vindt het risico te groot, zegt hij dinsdagochtend in een persconferentie.

"Voldoende afstand houden en het dragen van mondkapjes is op de Wiesn (weilanden, met name de Theresienwiese in München, red.) gewoon niet mogelijk", aldus Söder.

Ook aanverwante volksfeesten zullen dit jaar niet in de Duitse deelstaat plaatsvinden. Eerder liet Söder al weten organisaties van alternatieve, kleinere Oktoberfesten geen toestemming te geven. De regering van Beieren wil proberen ondernemers, die door de afgelasting van het traditionele feest veel inkomsten mislopen, te compenseren.

Burgemeester Dieter Reiter van München is niet bang dat hij schadevergoedingen zal moeten betalen, omdat hij naar eigen zeggen juridisch niet verplicht is het evenement door te laten gaan. Wel laat hij weten dat de annulering niet alleen in emotioneel, maar ook in economisch opzicht zwaar is. De stad München zet tijdens het Oktoberfest meer dan 1 miljard euro om.

Het Oktoberfest in Beieren zou dit jaar tussen 19 september en 4 oktober plaatsvinden.