Sara Kroos maakt haar boodschappen schoon voordat ze deze opruimt. De cabaretière relativeert de angst voor het coronavirus door resolute maatregelen te treffen, vertelt ze in een interview in HP/De Tijd.

"Ik ben er ook zo een die met latex handschoentjes naar de supermarkt gaat, en de post blijft drie dagen in de gang liggen voordat die het huis binnen mag. In 'de stoute gang' zoals we die noemen, staan dingen, zoals schoenen, drie dagen te wachten voordat ze binnen worden gelaten", aldus Kroos.

Kroos vindt dit gedrag "geestig", maar moet ook oppassen dat ze niet doorslaat in het nemen van preventieve maatregelen: "Het zou voor mij gezond zijn om wat meer afstand tot het nieuws te nemen, maar wat we nu meemaken, hebben we nog nooit meegemaakt, dus tegelijkertijd wil ik het nieuws op de voet volgen."

'Ik heb een financieel buffertje'

De 39-jarige Kroos zou op dit moment in de Nederlandse theaters te zien zijn met haar voorstelling Verte, maar heeft deze, zoals veel van haar collega's, moeten uitstellen. De tijdelijke omzetderving zal haar waarschijnlijk geen parten spelen.

"Ik begreep dat er zo'n vijfduizend voorstellingen zijn afgelast. Ik vind het vooral ernstig voor nieuwe, jonge artiesten die net geïnvesteerd hebben in een productie en nog niet aan de uitvoering zijn toegekomen. Het is namelijk nog maar de vraag of alle afgelaste voorstellingen opnieuw ingepland kunnen worden bij theaters. Ik werk al twintig jaar in het theater en heb een financieel buffertje."