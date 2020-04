Waar de meeste mensen genieten van een avondje uit, heeft Bennie Jolink het veel minder naar zijn zin in een theater. De muzikant wordt herkend en kan dan niet meer rustig genieten.

"Ik word altijd herkend door de mensen die naast me zitten en voor je het weet zitten ze de hele avond tegen je te lullen. Ik ga daarom ook nooit naar bandjes kijken. Voor mij is daar geen lol aan", aldus de 73-jarige Jolink in gesprek met HP De Tijd.

Het is dan ook alweer een flinke tijd geleden dat de zanger van Normaal naar het theater ging: de laatste voorstelling die hij heeft gezien was van Herman Finkers. "De try-out van Kalm aan en rap een beetje van Herman Finkers in Schouwburg Amphion in Doetinchem. Dat moet al wel twintig jaar geleden zijn."

Ondanks dat Jolink niet meer naar het theater gaat, is hij groot fan van Finkers en zou hij graag naar diens film, De beentjes van Sint-Hildegard, kijken. Ook Freek de Jonge is "steengoed", zo vindt Jolink. "Af en toe zie ik een voorstelling van hem op televisie. Ik doe niet mee aan die manie van mensen die zeggen: Freek is niets meer aan. Daar ben ik het helemaal niet eens. Je hoeft misschien niet meer de hele tijd te bulderen van het lachen, maar zijn programma's blijven sterk."

Youp van 't Hek is voor Jolink te Amsterdams, al vindt hij het wel een aardige man. Jonge cabaretiers heeft Jolink niks mee. "Cabaret is volgens mij om te lachen. Ik heb om die knapen nog niet één keer moeten glimlachen."