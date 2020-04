Minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven oogstte deze week lof voor een noodpakket van 300 miljoen voor de culturele sector, maar kreeg ook kritiek nadat ze het culturele seizoen verloren verklaarde: "Ik moest het maar over me heen laten komen."

Voor welke afgelaste evenementen had u kaartjes gekocht?

"Ik zat me erg te verheugen op een uitvoering van muziek van Arvo Pärt in TivoliVredenburg en wilde graag naar de Leedvermaak Trilogie van Judith Herzberg."

Heeft u het geld van die gekochte kaartjes teruggevraagd?

"Nee."

Afgelopen woensdag zei u dat het culturele seizoen als verloren beschouwd kan worden. Cabaretière Claudia de Breij verweet u daaropvolgend 'een lethargische, verslagen houding'. Wat voelde u toen u haar tweet las?

"Dat ik kennelijk verkeerd begrepen ben. Mijn doel met die uitspraak was om de urgentie van de nood in de culturele sector te laten zien. Dit zijn de maanden waarin culturele instanties hun geld verdienen, ook om weer te kunnen investeren in het volgende seizoen. Ik wilde juist aangeven dat er daarom iets extra's vanuit het kabinet moest komen. Helaas is dat niet goed overgekomen."

Uw collega-minister Hoekstra (Financiën) zei heel strijdbaar alles op alles te zetten om KLM door de coronacrisis te leiden. Ik denk dat veel mensen uit de cultuursector zoiets ook graag uit uw mond gehoord hadden.

"Ik ben niet zo van de spierballentaal. Niemand koopt daar iets voor. Ik moet ervoor zorgen dat de culturele sector het hoofd boven water houdt. Maar ik moet ook aan verwachtingsmanagement doen en eerlijk zijn. Als je kijkt naar de omvang van deze crisis voor de culturele sector, dan zal ik niet overal de omzetderving kunnen goedmaken. Dat kan gewoon niet, daar moet ik reëel in zijn. Het ligt niet in mijn aard om dan maar te zeggen: 'Whatever it takes.' Maar de sector mag erop vertrouwen dat ik alles op alles zet om het beste eruit te slepen. Dat is me deze week ook gelukt."

Woensdagavond heeft u bekendgemaakt dat er een steunpakket van 300 miljoen euro komt. Was dat een reactie op die kritiek die u eerder die dag ten deel viel?

"Nee. Ik kon dit pas naar buiten brengen op het moment dat het besluit helemaal rond was. Ik moest af en toe wel op mijn tanden bijten en het maar over me heen laten komen, wetende dat ik heel dicht bij dat besluit was. Dat is de rol die je als minister hebt. Dat mensen ongeduldig worden of andere uitspraken van je verwachten, moet mij er niet van afleiden dat geld bij elkaar te boksen."

U was woensdagavond te gast in talkshow M om het steunpakket toe te lichten, maar u kreeg van de andere tafelgasten Cornald Maas en Jeroen Smit vooral kritiek. Het lijkt me niet leuk om de gebeten hond te zijn.

"Ik heb deze baan niet gekozen om leuke dingen te kunnen doen. In de culturele sector werken hele gepassioneerde mensen. Ik deel die passie, maar het is ook aan mij om reëel te zijn. En de culturele sector is helaas niet de enige die hard wordt geraakt. In alle sectoren gaan, hoe pijnlijk dat ook is, bedrijven failliet en gaan mensen het niet redden. Het mooie van de culturele sector is dat mensen daar ook op een gepassioneerde manier op reageren."

Hoe voorkomt u dat diezelfde gepassioneerde mensen over tien jaar zeggen dat niet de coronacrisis een einde aan hun carrière heeft gemaakt, maar minister Van Engelshoven?

"Ik ga niet zeggen wat mensen over tien jaar over mij moeten denken. Ik vind dat ik als bestuurder pal voor die sector sta. Het kabinet heeft eerder al structureel 80 miljoen euro en 325 miljoen incidenteel uitgetrokken. Ik blijf continu voor deze sector in de bres springen en vind het belangrijk uit te stralen dat cultuur ontzettend belangrijk is. Zeker in deze tijd biedt deze ons troost, afleiding, perspectief en hoop. Het brengt de samenleving bij elkaar. Maar het is ook een cruciale sector voor ons vestigingsklimaat. Steden zijn pas aantrekkelijk als ze een aantrekkelijk cultuuraanbod hebben. Toeristen komen straks, hopelijk weer, naar ons land omdat ze we zulke prachtige musea hebben."

“Ik weet dat wat we nu geven niet voldoende is om een volgend seizoen net zo te laten bloeien als de afgelopen jaren” Minister Van Engelshoven

Hoe voelt het om thuis naar muziek van artiesten te luisteren en tegelijkertijd te beseffen dat u voor een groot deel verantwoordelijk bent voor hun voortbestaan?

"Ik realiseer me dat ook iedere keer als ik in een theater zit of naar een festival ga. Ik mis het heel erg. Ik was gewend om drie keer per week naar voorstellingen of concerten gaan. Ik voel me er ongelofelijk verantwoordelijk voor en daarom doe ik wat ik kan. Daarom heb ik bijvoorbeeld gisteren urenlang met lokale bestuurders gebeld, om aan hen een oproep te doen: 'Ik trek nu de portemonnee, ook voor instellingen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de steden. Ik steek de helpende hand uit, maar dan moeten jullie ook de portemonnee trekken om de podia overeind te houden.' We kunnen dit alleen samen doen."

Welk faillissement zou u persoonlijk het ergste vinden?

“Die hele sector raakt me. Ik weet dat wat we nu geven niet voldoende is om een volgend seizoen net zo te laten bloeien als de afgelopen jaren. Dat doet me vreselijk veel pijn en daar lig ik ook wakker van. Ik doe iedere dag mijn stinkende best om voor elkaar te krijgen wat nodig is, maar iedere dag is er ook het besef dat dit misschien niet genoeg is."

Dat lijkt me onbevredigend.

“De gedachte dat er voorstellingen op het punt stonden in première te gaan en die nu misschien door niemand meer worden gezien, doet pijn. Dat geldt ook voor de wetenschap dat het nog een tijd zal gaan duren voordat we weer kunnen genieten van concerten en orkesten. Ja, op televisie kan het nog. Maar muziek moet je live kunnen zien, proeven en ruiken. Voor heel veel jongeren is het ook moeilijk te verteren dat er voorlopig geen festivals worden georganiseerd."

Op welk moment had u de afgelopen weken het gevoel dat de uitdaging te groot werd?

“Die momenten heb ik niet gehad. Dat de sector kritisch is geweest, heb ik voor mezelf maar als aansporing en aanmoediging gezien. Als minister moet je afleren kritiek persoonlijk te nemen. Ik ben niet alleen op deze post terechtgekomen omdat ik het ongelofelijk belangrijk vind dat er geïnvesteerd wordt in cultuur, maar ook omdat er weer waardering voor die sector moet ontstaan."

Deze sector heeft de afgelopen jaren veel onderlinge solidariteit gekweekt, mede doordat de overheid haar dwong de eigen broek op te houden. De coronacrisis versterkt die solidariteit, omdat iedereen in de sector in hetzelfde schuitje zit. Nu gaat men vergelijken: 'Wie krijgt wat en waarom krijgt hij of zij meer dan ik?' Hoe voorkomt u dat de solidariteit hierdoor wordt aangetast?

"Voor die 300 miljoen euro die straks vrijkomt worden keurige regelingen gemaakt, met heldere, publieke criteria. Zodat iedereen kan controleren dat dit op een objectieve manier gebeurt. Ik hoop dat de sector solidair blijft, maar men moet er bijvoorbeeld ook voor blijven zorgen dat het geld van toegangskaarten waar geen restitutie voor is aangevraagd, terechtkomt bij degenen die het nodig hebben. Instellingen die zowel van de generieke maatregelen als extra steun profiteren, moeten daarnaast zoveel mogelijk mensen in dienst houden."

Die 300 miljoen euro gaan vooral naar gesubsidieerde instellingen. Niet-gesubsidieerde makers hebben hun verontwaardiging daarover uitgesproken. Vertoont de solidariteit de eerste barstjes?

"Ook voor de niet-gesubsidieerde sector zijn er maatregelen. Ook maken we het mogelijk om geld te lenen. Als wij ervoor zorgen, en dat hoop ik echt samen met de provincies en de gemeenten voor elkaar te krijgen, dat podia en festivals in leven blijven dan kunnen de vrije producenten daar straks hun voorstellingen stallen. Ik moet keuzes maken. We onderzoeken zo goed mogelijk hoe we een stevige basis onder het cultuurstelsel kunnen behouden, zodat iedereen zo snel mogelijk weer aan de slag kan als het zover is."