Nederland gaat als gevolg van de aanhoudende coronacrisis een recessie tegemoet, maar minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven laat aan NU.nl weten dat de cultuursector geen bezuinigingen hoeft te verwachten.

"Zolang ik minister ben ga ik niet bezuinigen op cultuur. Ik kan niet ver vooruitkijken, maar ik sta voor de sector en zal als een leeuw blijven knokken. Deze sector, die zo enorm belangrijk is voor onze maatschappij, heeft te weinig vet op de botten om een volgende bezuinigingsronde aan te kunnen."

Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) maakte vorig jaar bekend dat de sector onder meer 80 miljoen euro extra ontving. Als het aan haar ligt, zal daar tijdens en na de coronacrisis niets van worden teruggenomen: "We waren weer aan het bouwen en blijven ook bouwen. We moeten erop inzetten dat we weer op dat traject door kunnen."

Afgelopen woensdag maakte Van Engelshoven duidelijk dat de cultuursector 300 miljoen euro extra kan verwachten als compensatie voor de omzetderving als gevolg van de coronamaatregelen. Volgens belangenorganisatie Kunsten ’92 loopt de sector door deze maatregelen tot 1 juni 969 miljoen euro aan inkomsten mis.

'Ik moet keuzes maken'

De minister kreeg ondanks de aankondiging van het noodpakket toch kritiek. Bijvoorbeeld van onafhankelijke makers die erop wijzen dat vooral gesubsidieerde instellingen baat hebben bij de extra financiering.

"Ik moet keuzes maken", zegt de minister. "We onderzoeken zo goed mogelijk hoe we een stevige basis onder het cultuurstelsel kunnen behouden, zodat iedereen zo snel mogelijk weer aan de slag kan als het zover is. We zijn dagelijks met de sector in contact over hoe we dat het beste kunnen bewerkstelligen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.