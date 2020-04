Foto Straight Voice gemaakt door Yasuyoshi Chiba heeft de World Press Photo-wedstrijd van 2020 gewonnen, maakt de organisatie bekend.

De winnende foto van Chiba, die voor persbureau AFP werkt, werd gemaakt in Khartoem, de hoofdstad van Soedan. Op het beeld is te zien hoe een demonstrant een protestgedicht voordraagt terwijl hij wordt verlicht door de mobiele telefoons van andere demonstranten. De regering van het land besloot de stroom af te sluiten om het de demonstranten te bemoeilijken om bij elkaar te komen.

De protesten in het land begonnen in december 2018. Maandenlang werd er geprotesteerd om een einde te maken aan dertig jaar leiding van dictator Omar Al Bashir. In april werd hij door het leger afgezet, maar de demonstranten namen geen genoegen met een overname door het leger.

Na demonstraties in juni 2019, waarbij honderden demonstranten om het leven kwamen, werd er in augustus een overeenkomst getekend tussen het leger en de pro-democratiebeweging over gedeelde macht.

Geen officiële uitreiking door coronacrisis

De winnaars worden elk jaar bekendgemaakt tijdens een ceremonie die in Amsterdam wordt gehouden. Dit jaar kon dit niet doorgaan wegens de coronacrisis. Chiba ontving 10.000 euro voor zijn winnende foto en reageerde vol ongeloof in de uitzending van Nieuwsuur van donderdagavond. Straight Voice werd boven vijf andere genomineerde foto's verkozen.

Sinds 1955 wordt er elk jaar een foto verkozen tot World Press Photo of the Year. Dit is een foto die een ingrijpende gebeurtenis of ingrijpend probleem van het afgelopen jaar weergeeft.

Sinds vorig jaar wordt ook de prijs voor World Press Photo Story of the Year uitgereikt. Die werd dit jaar gewonnen door Romain Laurendeau met zijn fotoreportage van het leven van jonge mensen in Algerije.