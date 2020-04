Igone Römer-de Jongh komt op 24 september met haar eigen biografie. De voormalig soliste van Het Nationale Ballet werkt met journalist en schrijver Marcel Langedijk aan Igone - de biografie.

Römer-de Jongh nam in oktober 2019 na ruim 24 jaar afscheid van Het Nationale Ballet. In haar biografie geeft ze een kijkje achter de schermen van de balletwereld en haar eigen leven, zo maakt uitgeverij Spectrum bekend.

Ze vertelt in het boek over haar werk als danseres, maar ook over haar rol als moeder, vriendin en echtgenote. Verder bespreekt ze met Langedijk hoe ze nu verder wil met haar danscarrière.

De danseres is te zien als jurylid in Dance, Dance, Dance en is getrouwd met acteur Thijs Römer.