De Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) is blij dat er vanwege de coronacrisis kredietmogelijkheden voor de culturele sector zijn, maar roept het kabinet op de kredieten te verhogen naar 500.000 euro. Volgens de vereniging is 50.000 tot 100.000 euro niet genoeg om grote producties mee te financieren.

"Wij stellen voor om de kredietmogelijkheid voor ondernemers in de culturele sector te verhogen naar 500.000 euro", aldus VVTP-voorzitter Boris van der Ham in gesprek met NU.nl. "Vrije producenten willen geen subsidie maar wel kredietmogelijkheden, die ze ook terugbetalen, om te kunnen investeren."

"Verder roepen wij het kabinet op ervoor te zorgen dat de geldstroom van garantiesommen, de bedragen die producenten vooraf krijgen voor het maken van een voorstelling, zo snel mogelijk op gang komt."

De theaters financieren volgens de VVTP-voorzitter met de omzet uit grote musical- en theaterproducties de minder winstgevende, maar "essentiële" producties die de cultuursector voorzien van een divers profiel. Volgens Van der Ham zijn de bedragen van 50.000 tot 100.000 euro die het kabinet aanbiedt veel te laag "om bijvoorbeeld de producenten van grote musicals - ondernemers met investeringen die soms in de miljoenen lopen - voor omvallen te behoeden".

'70 procent Nederlandse podiumcultuur gemaakt zonder subsidie'

Volgens Van der Ham moet de economische bijdrage van het ongesubsidieerde deel van de culturele sector meer aandacht krijgen. "70 procent van wat je ziet op de Nederlandse podia, festivals en voorstellingen in theaters en popmuziek wordt zonder subsidie gemaakt", licht de VVTP-voorzitter toe.

"Bij mensen die de culturele sector wegzetten als 'subsidieslurpers' is heel moeilijk tussen de oren te krijgen dat het meeste wat in de sector gemaakt wordt totaal geen subsidie krijgt. Musicals trekken bijvoorbeeld jaarlijks een kwart van alle bezoekers van podia in Nederland en dat zonder subsidie. Dat zijn economische motoren van belang voor de horeca en andere sectoren."

Zonder middelgrote producenten 'zijn we nog verder van huis'

Volgens de VVTP-voorzitter moet het kabinet zich realiseren dat middelgrote producenten veelal de grote zalen bespelen. "Als deze ondernemers omvallen, valt er ook veel omzet weg bij de theaters, is een divers programma niet meer mogelijk en dan zijn we nog verder van huis."

De VVTP bestaat uit 21 theater- en muziekproducenten die bij elkaar circa 70 procent van het professionele podiumaanbod in Nederland verzorgen.

