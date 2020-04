Belangenorganisaties voor de cultuursector kunnen zich vinden in recente uitspraken van minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur), maar dringen er bij haar op aan om snel met concrete maatregelen te komen, laten ze woensdag weten aan NU.nl

Van Engelshoven zei dinsdag dat de culturele sector het voorjaarsseizoen als verloren kan beschouwen. De omzetderving kan ze bovendien naar eigen zeggen niet compenseren.

"Wat ik van belang vind, is dat de minister met haar uitspraken erkent dat er zich in de culturele sector een ramp voltrekt", aldus Jan Zoet, voorzitter van Kunsten '92. "Dit is slechts een begin van de schade die de sector ook na de coronacrisis oploopt."

Volgens Zoet moet het kabinet ervoor zorgen dat de culturele sector er na de coronacrisis nog is. Als Nederland volgend seizoen nog steeds in lockdown is, kan de schade volgens hem in de miljarden lopen.

'Er moet een robuust overbruggingsfonds komen'

De voorzitter van de belangenvereniging zegt dat er een "robuust overbruggingsfonds" moet komen om de sector, die met 344.000 werkzame personen goed is voor 4 procent van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp), te ondersteunen. "Doel van het fonds is het overeind houden van culturele instellingen, bedrijven en kunstenaars", legt Zoet uit.

"Zo niet, dan gaat de Nederlandse culturele en creatieve infrastructuur in enkele maanden teloor, stort de werkgelegenheid in deze sector volledig in en is er na de zomer weinig cultureel aanbod over." Op 10 april liet Zoet aan NU.nl weten dat een taskforce van koepelorganisaties het verlies voor de sector tot 1 juni had geraamd op 969 miljoen euro.

Zoet vindt het "naïef" om te denken dat de volledige schade door het kabinet kan worden gecompenseerd en daarom is er volgens hem ook een rol weggelegd voor de bezoekers van culturele evenementen. "Ik denk dat het publiek moet beseffen dat online naar voorstellingen kijken veel sympathie oplevert, maar niet zorgt voor brood op de plank voor de makers. Ik stel voor: doneer of word vriend van een culturele instelling."

'Minister is al een maand bezig zonder iets concreets'

Ook Museumvereniging-directeur Mirjam Moll onderschrijft de uitspraken van Van Engelshoven, maar dringt tegelijkertijd aan op snel handelen. "De minister is al een maand bezig met steunmaatregelen, maar heeft eigenlijk weinig concreets in handen."

"Wij hebben daarom drie concrete voorstellen: maak een herstel- en overbruggingsfonds, scheld musea zes maanden huur kwijt en maak doneren fiscaal extra aantrekkelijk via een verruiming van de Geefwet. Want het is vijf voor twaalf voor de musea."

'We missen nu het Keukenhof-effect'

De seizoensgebonden musea worden volgens Moll extra hard door de coronacrisis geraakt. "Dit is de periode waarin de musea normaliter profiteren van het 'Keukenhof-effect', doordat veel toeristen een bezoek aan die bloemententoonstelling combineren met een bezoek aan een of twee musea. De openluchtmusea gaan normaliter rond Pasen open en voelen die klap extra hard."

